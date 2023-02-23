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49 минут назад

Звездные комплексы: чего стыдятся самые известные люди планеты

Мария Каткова

На красных ковровых дорожках мы видим мировых знаменитостей во всей красе, но даже они ретушируют свои снимки, чтобы скрыть несовершенства. Однако в мире, когда бодипозитив продвигается в массы, некоторые знаменитости открыто говорят о своих комплексах и недостатках. О том, чего стыдятся звезды и как они это побороли — в материале “Рамблера”.

Чего стыдятся самые известные люди планеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ума Турман

Актриса и звезда фильма “Убить Билла” всю жизнь комплексует из-за своего роста. Стыдиться его она начала еще в школе, так как была самой высокой девочкой в классе. Сейчас ее рост составляет 1,80 метра. Актриса уверяет, что избавилась от этого комплекса и приняла себя, но на красной дорожке не носит каблуки, а также отказывается от съемок в фильмах с обнаженными сценами.

Скарлетт Йоханссон

Актриса считается одной из самых желанных актрис благодаря своей привлекательной внешности, но сама она в интервью рассказывала, что всю жизнь комплексовала из-за своей фигуры. Она утверждает, что всегда считала свои ноги пухлыми и слишком короткими при своем росте 160 сантиметров. Еще один комплекс Йоханссон — круглое лицо, которое никогда не подходило под стандарты Голливуда.

Хилькевич призналась в серьезном комплексе

Сейчас звезда принимает себя, но также корректирует свои внешние данные с помощью стилистов и визажистов. Перед выходом на дорожку она консультирует своих помощников, чтобы они делали определенный макияж и подбирали ей платья, которые скрывают ноги.

Роберт Паттинсон

Кадр из фильма "Сумерки"

Британский актер, который прославился благодаря серии фильмов “Сумерки”, рассказал, что страдает от дисморфофобии — озабоченности дефектами, которые практически незаметны людям. Поэтому на съемках саги он стеснялся снимать футболку в одной из сцен. В интервью он признался, что ему это доставляло дискомфорт, так как на фоне Тейлора Лотнера, игравшего Джейкоба, он выглядел не слишком накаченным. Именно поэтому во многих сценах он вставал перед камерой боком, чтобы можно было втянуть живот и показать пресс.

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