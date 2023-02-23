Чего стыдятся самые известные люди планеты

На красных ковровых дорожках мы видим мировых знаменитостей во всей красе, но даже они ретушируют свои снимки, чтобы скрыть несовершенства. Однако в мире, когда бодипозитив продвигается в массы, некоторые знаменитости открыто говорят о своих комплексах и недостатках. О том, чего стыдятся звезды и как они это побороли — в материале “Рамблера”.

Ума Турман

Актриса и звезда фильма “Убить Билла” всю жизнь комплексует из-за своего роста. Стыдиться его она начала еще в школе, так как была самой высокой девочкой в классе. Сейчас ее рост составляет 1,80 метра. Актриса уверяет, что избавилась от этого комплекса и приняла себя, но на красной дорожке не носит каблуки, а также отказывается от съемок в фильмах с обнаженными сценами.

Скарлетт Йоханссон

Актриса считается одной из самых желанных актрис благодаря своей привлекательной внешности, но сама она в интервью рассказывала, что всю жизнь комплексовала из-за своей фигуры. Она утверждает, что всегда считала свои ноги пухлыми и слишком короткими при своем росте 160 сантиметров. Еще один комплекс Йоханссон — круглое лицо, которое никогда не подходило под стандарты Голливуда.

Сейчас звезда принимает себя, но также корректирует свои внешние данные с помощью стилистов и визажистов. Перед выходом на дорожку она консультирует своих помощников, чтобы они делали определенный макияж и подбирали ей платья, которые скрывают ноги.

Роберт Паттинсон

Кадр из фильма "Сумерки"