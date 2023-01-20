20 января Ольге Бузовой исполняется 37 лет. За время своей карьеры звезда не раз эпатировала публику и становилась главным инфоповодом для таблоидов. Подробнее о самых скандальных выходках Бузовой – в материале "Рамблера".

Ванна из лапши

Ольга не собиралась покидать инфополе даже в период самоизоляции. Во время пандемии Бузова участвовала в разных сомнительных челленджах. Но больше всего общественность шокировала ванна из лапши: звезда поделилась с подписчиками кадрами, на которых она принимает ванну из лапши, а затем ее ест.

Алкогольная зависимость

Слухи о пристрастии Бузовой к спиртному ходят не первый год. И неслучайно: Ольга появлялась в нетрезвом виде на съемках "Дома-2", а еще нередко выкладывала в соцсети контент со странными танцами. Вишенкой на торте стал инцидент, произошедший на концерте в Волгограде: певица опоздала на час, ругалась матом в микрофон, а затем удалилась, исполнив лишь одну песню.

Разоблачение певицы

Бузова выпускает треки с 2016 года и регулярно дает концерты. Однако ее вокальные данные неоднократно были раскритикованы. Особенно после того, как на дне рождении Ирины Дубцовой звезда решила спеть без фонограммы.

МХАТ