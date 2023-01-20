Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Ольге Бузовой — 37: 4 самых скандальных выходки звезды

Мира Маркина

20 января Ольге Бузовой исполняется 37 лет. За время своей карьеры звезда не раз эпатировала публику и становилась главным инфоповодом для таблоидов. Подробнее о самых скандальных выходках Бузовой – в материале "Рамблера".

Ванна из лапши

Ольга не собиралась покидать инфополе даже в период самоизоляции. Во время пандемии Бузова участвовала в разных сомнительных челленджах. Но больше всего общественность шокировала ванна из лапши: звезда поделилась с подписчиками кадрами, на которых она принимает ванну из лапши, а затем ее ест.

Алкогольная зависимость

Слухи о пристрастии Бузовой к спиртному ходят не первый год. И неслучайно: Ольга появлялась в нетрезвом виде на съемках "Дома-2", а еще нередко выкладывала в соцсети контент со странными танцами. Вишенкой на торте стал инцидент, произошедший на концерте в Волгограде: певица опоздала на час, ругалась матом в микрофон, а затем удалилась, исполнив лишь одну песню.

Бузова нагадала себе свадьбу в наступившем году

Разоблачение певицы

Бузова выпускает треки с 2016 года и регулярно дает концерты. Однако ее вокальные данные неоднократно были раскритикованы. Особенно после того, как на дне рождении Ирины Дубцовой звезда решила спеть без фонограммы.

МХАТ

Ольга не раз снималась в фильмах и сериалах, но мало кто мог представить, что звезда решит покорить театр. В 2021 году стало известно, что Бузова примет участие в постановке "Чудесный грузин" на сцене МХАТ им. Горького. Педагоги по сценарному мастерству вмиг раскритиковали Ольгу, но это не помешало звезде собрать аншлаг – билеты на спектакль продали в рекордные сроки.

Звёзды,Видео,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители