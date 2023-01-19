Что стало с певицей Сандрой

В 1980-е годы певица Сандра была настоящей королевой диско. Ее популярность была так велика, что продажа дисков исполнительницы в то время опережала даже Мадонну. Чем занимается Сандра сейчас, и как сложилась жизнь певицы, читайте в материале «Рамблера».

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Сандра с детства была натурой творческой, и ее родители, владелец винного магазина и продавщица обуви, старались помочь дочери развивать свои таланты. Сандра занималась балетом, брала уроки игры на гитаре, а также совершенствовала свой вокал.

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Девочка совершенно не стеснялась публики, участвовала в различных школьных концертах, а в тринадцать лет вышла на большую сцену фестиваля в родном Саарбрюккене и блестяще исполнила один из хитов Оливии Ньютон-Джон на немецком языке.

Юная певица стала очень популярна в родном городе, а в 16 лет прошла кастинг и стала ведущей солисткой группы Arabesque, в составе которой обрела популярность в Европе и за ее пределами.

Участие в группе принесло Сандре не только славу, но и любовь. Она начала встречаться с клавишником коллектива Михаэлем Крету, за которого позже вышла замуж и родила сыновей-близнецов.

Тандем Сандры и Михаэля был не только супружеским, но и творческим. Именно Крету настоял на том, чтобы Сандра ушла из группы и начала сольную карьеру. Они переехали в Мюнхен, где Михаэль открыл свою студию и стал продюсером супруги.

Первый же альбом Сандры «The Long Play», выпущенный в 1985 году, принес певице мировую известность, а песня «Maria Magdalena» по итогам продаж в качестве сингла получила золотой статус.

В 1988 году Сандра и Михаэль поженились и переехали жить в большой средневековый замок на Ибице. Певица продолжала заниматься творчеством, ее следующие альбомы были так же популярны, в семье царил мир и покой.

В 1995 году Сандра родила сыновей и стала много времени уделять семье. Ее популярность пошла на спад, следующий альбом она записала лишь в 2002 году. А в 2007-м Сандра и Михаэль развелись. Об этом этапе своей жизни певица всегда говорила неохотно, отмечая, что расстались с супругом они из-за творческих и личных разногласий. Но другая версия гласит, что Крету оставил жену, увлекшись молоденькой манекенщицей. Так или иначе, союз распался.

Сандра продолжала заниматься сольной карьерой, в 2007, 2009 и 2012 годах вышли еще три альбома певицы, но о былой популярности речи уже не шло.

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Сандра снова вышла замуж. Ее избранником стал продюсер Олаф Мендес, но в 2014 году и этот брак распался.