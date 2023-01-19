Кети Топурия высмеяла коллег: «90% шоу-бизнеса — это клоуны»

Участники легендарной группы «А'Студио» Кети Топурия и Байгали Серкебаев стали гостями YouTube-шоу Армана Давлетярова. Музыканты поговорили с ведущим о творчестве, жесткой конкуренции и о том, как им удается быть в форме и не попадать в скандальные истории.
Обсуждая последнюю тему, солистка коллектива Кети Топурия раскритиковала российскую эстраду.
«90% нашего шоу-бизнеса — это просто клоуны. Мы смотрим и ржем. Ну в какой скандал можно влезть? Это же смешно! Мы развлекаемся», — заявила певица.
Байгали идейно поддержал коллегу, но ответил более деликатно и вдобавок дал дельный совет:
«На самом деле мы действительно держим нейтралитет. Не надо никуда влезать. Это всегда плохо. Надо спокойненько подождать, оно само утрясется, и правда восторжествует».
Да будет так!
Ранее мы публиковали редкое фото годовалого сына Кети от мужа Льва Деньгова (пара поженилась в 2020 году) и снимки подросшей дочери от экс-супруга Льва Гейхмана.