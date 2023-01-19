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1 час назад

Кети Топурия высмеяла коллег: «90% шоу-бизнеса — это клоуны»

Super.ru

Участники легендарной группы «А'Студио» Кети Топурия и Байгали Серкебаев стали гостями YouTube-шоу Армана Давлетярова. Музыканты поговорили с ведущим о творчестве, жесткой конкуренции и о том, как им удается быть в форме и не попадать в скандальные истории.

Кети Топурия высмеяла коллег: «90% шоу-бизнеса — это клоуны»
Фото: Super.ruSuper.ru

Обсуждая последнюю тему, солистка коллектива Кети Топурия раскритиковала российскую эстраду.

«90% нашего шоу-бизнеса — это просто клоуны. Мы смотрим и ржем. Ну в какой скандал можно влезть? Это же смешно! Мы развлекаемся», — заявила певица.

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Байгали идейно поддержал коллегу, но ответил более деликатно и вдобавок дал дельный совет:

«На самом деле мы действительно держим нейтралитет. Не надо никуда влезать. Это всегда плохо. Надо спокойненько подождать, оно само утрясется, и правда восторжествует».

Да будет так!

Ранее мы публиковали редкое фото годовалого сына Кети от мужа Льва Деньгова (пара поженилась в 2020 году) и снимки подросшей дочери от экс-супруга Льва Гейхмана.

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