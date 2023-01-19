Кети Топурия высмеяла коллег: «90% шоу-бизнеса — это клоуны»

Участники легендарной группы «А'Студио» Кети Топурия и Байгали Серкебаев стали гостями YouTube-шоу Армана Давлетярова. Музыканты поговорили с ведущим о творчестве, жесткой конкуренции и о том, как им удается быть в форме и не попадать в скандальные истории.