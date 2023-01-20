Российская певица Юлия Савичева призналась в интервью Яне Чуриковой о ссоре с другой популярной «фабриканткой». Напряжение между артистками возникло на фоне отбора на популярные музыкальные конкурсы.

Савичева рассказала, что у Полины Гагариной возникла к ней неприязнь из-за участия певицы в «Евровидении» и «World Best».

«Полина просто не подписала контракт. Хотя если бы подписала, то поехала и на World Best, и на «Евровидение», — объяснила Юлия.

Также, по мнению исполнительницы, испортить отношения двух певиц могла работа с Максимом Фадеевым. В нулевых он продюсировал реалити-шоу «Фабрика звезд». Савичева считает, что Гагарина ненавидела ее в тот период.

«А за что меня было любить?» — задалась вопросом Юлия в интервью.