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51 минуту назад

Юлия Савичева рассказала о конфликте с Полиной Гагариной

Мира Маркина

Российская певица Юлия Савичева призналась в интервью Яне Чуриковой о ссоре с другой популярной «фабриканткой». Напряжение между артистками возникло на фоне отбора на популярные музыкальные конкурсы.

Савичева рассказала, что у Полины Гагариной возникла к ней неприязнь из-за участия певицы в «Евровидении» и «World Best».

«Полина просто не подписала контракт. Хотя если бы подписала, то поехала и на World Best, и на «Евровидение», — объяснила Юлия.

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Также, по мнению исполнительницы, испортить отношения двух певиц могла работа с Максимом Фадеевым. В нулевых он продюсировал реалити-шоу «Фабрика звезд». Савичева считает, что Гагарина ненавидела ее в тот период.

«А за что меня было любить?» — задалась вопросом Юлия в интервью.

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Звёзды,Видео,Юлия Савичева,Полина Гагарина,Максим Фадеев,
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