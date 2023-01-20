Как выглядят женщины, с которым изменяли звездным красоткам

Некоторые мужчины перестают быть привержены моногамным отношениям и находят себе пассию “на стороне”. И проблема в таком случае кроется не в его супруге, несмотря на то, что женщины винят себя. Какими бы красивыми и знаменитыми не были бы женщины, если мужчина захотел изменить, он это сделает. В галерее “Рамблера” — женщины, с которым изменяли известным красоткам.

1/6 Фанаты уверены, что Лиам Хемсворт изменил Майли Сайрус с коллегой по "Голодным играм" Дженнифер Лоуренс. Об этом певица рассказала в своей последней песне. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/6 Брэд Питт начал встречаться с Анджелиной Джоли еще до того, как был расторгнут его брак с Дженнифер Энистон. Фото: globallookpress.com 3/6 Райан Филипп завидовал Риз Уизерспун и решил сделать ей больно, изменив с коллегой Эбби Корниш. Фото: globallookpress.com 4/6 Том Брэди и Жизель Бюндхен расстались после того, как тот изменил супермодели с няней Кристиан Узунян. Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/6 Джастин Тимберлейк изменил Джессике Бил с коллегой по съемкам Алишей Уэйнрайт. Бил простила измену супруга. Фото: globallookpress.com 6/6 Скотт Дисик изменил Кортни Кардашьян с Софией Ричи и загуливал на вечеринках. Фото: globallookpress.com

Лиам Хемсворт и Дженнифер Лоуренс

Видео дня

Австралийский актер на протяжении долгих лет встречался с певицей Майли Сайрус, а потом женился. Несколько раз звезды расходились, а потом опять начинали встречаться. В 2020 году они окончательно развелись. Спустя два года Сайрус выпустила песню, в которой рассказала об абьюзивных отношениях и изменах Хемсворта. Поклонники предполагают, что разлучницей стала Дженнифер Лоуренс, с которым она снималась в “Голодных играх”.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

До того, как вступить в отношения с Анджелиной Джоли, актер состоял в браке с актрисой Дженнифер Энистон. Как сообщали инсайдеры, во время съемок “Мистера и миссис Смитт”, Энистон и Питт уже были вместе. Энистон пришла в ярость, когда увидела финальный монтаж картины и заметила искру, вспыхнувшую между актерами. После этого они развелись.

Райан Филипп и Эбби Корниш

Актер Райан Филипп состоял в браке с актрисой Риз Уизерспун почти 10 лет. В браке у них родились двое детей. В 2008 году пара неожиданно подала на развод. Причины быстрого разрыва не сообщались, но инсайдеры рассказали, что Филипп завидовал успеху своей супруге, поэтому начал ей изменять с коллегой по площадке Эбби Корниш.

Том Брэди и Кристиан Узунян

В 2009 году одна из самых высокооплачиваемых моделей Жизель Бюндхен вышла замуж за игрока в американский футбол Тома Брэди. Их брак продлился более 10 лет, у супругов родились двое детей. В 2022 году они подали на развод, причиной стала измена. Известно, что Брэди изменил Бюндхен с Кристиан Узунян — она работала у них няней.

Джастин Тимберлейк и Алиша Уэйнрайт

С 2012 года Джастин Тимберлейк женат на актрисе Джессике Бил. На первый взгляд, их брак кажется действительно счастливым, но в последние годы Тимберлейка регулярно видят в компании молодых женщин. Одной из таких стала партнерша Тимберлейка по съемкам Алиша Уэйнрайт. Несмотря на измену, Бил все-таки простила мужа.

Скотт Дисик и София Ричи