Звезда "СашиТани" рассказала, как выбросила весы с балкона

"Я выпивала утром ложку масла грецкого ореха, съедала половинку ананаса, потом ехала в театр, на обед у меня был супчик мисо, роллы с огурцом и все. Это все, что я ела за день. В какой-то момент решила ночью после спектакля взвеситься, становлюсь, вижу цифру что-то на 500-600 граммов больше положенного… Проходят какие-то доли секунды, я хватаю весы — а мы жили на третьем этаже, и выбрасываю их с балкона", — призналась актриса.