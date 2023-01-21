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1 час назад

Звезда "СашиТани" Валентина Рубцова рассказала, как выбросила весы с балкона

Мира Маркина

Актриса Валентина Рубцова, известная по сериалу "СашаТаня" в порыве гнева выбросила весы с балкона. Об этом она рассказала в интервью для издания "ТН звезды".

Звезда "СашиТани" рассказала, как выбросила весы с балкона
Фото: Кадр из сериала "СашаТаня"Кадр из сериала "СашаТаня"

Когда произошла эта история, артистка играла в спектакле Cats и соблюдала строгую диету, которую придумала сама. Рубцова рассказывает, что посчитала необходимым для роли весить не больше 40 килограммов и разработала для себя диету.

"Я выпивала утром ложку масла грецкого ореха, съедала половинку ананаса, потом ехала в театр, на обед у меня был супчик мисо, роллы с огурцом и все. Это все, что я ела за день. В какой-то момент решила ночью после спектакля взвеситься, становлюсь, вижу цифру что-то на 500-600 граммов больше положенного… Проходят какие-то доли секунды, я хватаю весы — а мы жили на третьем этаже, и выбрасываю их с балкона", — призналась актриса.

По словам Валентины Рубцовой, она только утром поняла, что кто-то мог пострадать из-за ее поступка, но ночью на улице не было никого.

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Актриса в 2011 году стала матерью и начала правильно питаться, соблюдать питьевой режим. Она не ставит себе жесткие ограничения, но старается не есть на ночь: последний раз принимает пищу за шесть часов до сна. Помимо этого, Рубцова поддерживает форму с помощью йоги и ходьбы.

Ранее другая актриса "СашиТани" объявила, что беременна.

Звёзды,Валентина Рубцова,Александр Мартынов,Анна Хилькевич,
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