"Вот прямо довольна! Было настроение и костюм новый надеть. Упражнения не сняла, но после 1 часа 45 минут и после Сашиного (тренер) "молодец", а от него это услышать можно раз в столетие, видео наснимала. Всем хорошего настроения, всем здоровья, настроя, сил", — подчеркнула артистка.