Актриса Олеся Судзиловская опубликовала видео в спортивном зале, где тренируется в легинсах и топе. Пост появился в ее соцсетях.
"Вот прямо довольна! Было настроение и костюм новый надеть. Упражнения не сняла, но после 1 часа 45 минут и после Сашиного (тренер) "молодец", а от него это услышать можно раз в столетие, видео наснимала. Всем хорошего настроения, всем здоровья, настроя, сил", — подчеркнула артистка.
Подписчики Судзиловской восхитились, ее внешностью в 48 лет:
"Тот случай, когда все идеально"
"Скоро можно будет в спортивном бикини выступать"
"Восхищаюсь, вы крутая"
Олеся Судзиловская с 2009 года замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. У них двое общих детей: четырнадцатилетний Артем и семилетний Майк. Первенца актриса родила в 34 года.