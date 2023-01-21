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2 часа назад

Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в спортивных легинсах и топе

Мира Маркина

Актриса Олеся Судзиловская опубликовала видео в спортивном зале, где тренируется в легинсах и топе. Пост появился в ее соцсетях.

"Вот прямо довольна! Было настроение и костюм новый надеть. Упражнения не сняла, но после 1 часа 45 минут и после Сашиного (тренер) "молодец", а от него это услышать можно раз в столетие, видео наснимала. Всем хорошего настроения, всем здоровья, настроя, сил", — подчеркнула артистка.

Подписчики Судзиловской восхитились, ее внешностью в 48 лет:

"Тот случай, когда все идеально"

"Скоро можно будет в спортивном бикини выступать"

"Восхищаюсь, вы крутая"

Олеся Судзиловская с 2009 года замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. У них двое общих детей: четырнадцатилетний Артем и семилетний Майк. Первенца актриса родила в 34 года.

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Ранее фигуру в купальнике показала 89-летняя Джоан Коллинз.

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