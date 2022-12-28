89-летняя Джоан Коллинз показала фигуру в купальнике

Известная британская актриса Джоан Коллинз, сыгравшая в сериале "Династия", показала свою фигуру в купальнике. Фотографией она поделилась в социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Женщина сфотографировалась в бассейне в Лос-Анджелесе. Под снимком она подписала, что так отмечала рождество со своим 57-летним мужем Перси Гибсоном.

Соцсети

Коллинз позирует в слитном купальнике с леопардовым принтом. Также можно обратить внимание на то, что вместе с купальником она носит массивные серьги, браслеты, подвески на массивных цепях и солнечные очки. Волосы она собрала в пучок, а образ дополнила яркой красной помадой.

Поклонники в комментариях восхитились тем, как выглядит актриса в своем возрасте. Они отметили, что она выглядит замечательно в любом возрасте.