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1 час назад

89-летняя Джоан Коллинз показала фигуру в купальнике

Мария Каткова

Известная британская актриса Джоан Коллинз, сыгравшая в сериале "Династия", показала свою фигуру в купальнике. Фотографией она поделилась в социальных сетях.

89-летняя Джоан Коллинз показала фигуру в купальнике
Фото: СоцсетиСоцсети

Женщина сфотографировалась в бассейне в Лос-Анджелесе. Под снимком она подписала, что так отмечала рождество со своим 57-летним мужем Перси Гибсоном.

Соцсети

Коллинз позирует в слитном купальнике с леопардовым принтом. Также можно обратить внимание на то, что вместе с купальником она носит массивные серьги, браслеты, подвески на массивных цепях и солнечные очки. Волосы она собрала в пучок, а образ дополнила яркой красной помадой.

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Поклонники в комментариях восхитились тем, как выглядит актриса в своем возрасте. Они отметили, что она выглядит замечательно в любом возрасте.

Ранее сообщалось, что молодой любовник позвал 76-летнюю Шер замуж.

Звёзды,Джоан Коллинз,
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