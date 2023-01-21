Ким Кардашьян сравнили с Волан-де-Мортом

Комментаторы в соцсетях сравнили модель и бизнесвумен Ким Кардашьян с Волан-де-Мортом. Она купила ювелирный крест принцессы Дианы, а персонаж книг о Гарри Поттере коллекционировал вещи умерших людей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Когда модель рассказала подписчикам о покупке, они начали шутить в комментариях:

"Она Волан-де-Морт нашего времени"

"Ким Кардашьян и Дары Смерти"

"Она передвигается по владениям девушек, как расхитительница гробниц"

До креста принцессы Дианы, Ким Кардашьян приобрела нефритовые браслеты бренда Lorraine Schwartz, которые носила актриса Элизабет Тейлор, и часы Cartier, принадлежавших бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.