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1 час назад

Жена певца Игоря Николаева призналась, что плакала после его развода с Натальей Королевой

Катерина Саломе

Певица Юлия Проскурякова рассказала, как отреагировала на развод Игоря Николаева с его первой супругой Наташей Королевой. Ее слова приводит StarHit.

Жена Николаева призналась, что плакала после его развода с Королевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Разрыв исполнителей стал для общественности неожиданностью. Они прожили вместе 10 лет, но развелись внезапно и резко. Долгое время о причинах расставания не было информации, но потом вскрылось, что Игорь изменил Наташе.

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Проскуряковой на момент развода знаменитостей было 19 лет. Узнав о том, что ее кумиры разошлись, она много плакала. На тот момент Юлия не могла и представить, что вскоре сама станет новой женой музыканта.

Игорь и Юлия познакомились на творческом вечере. Они сразу приглянулись друг другу, несмотря на колоссальную разницу в возрасте — Николаев старше возлюбленной на 23 года. Спустя два года с момента встречи они официально узаконили отношения.

Ранее мы писали о том, что невеста сына Королевой изуродовала ему лицо.

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