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1 час назад

Шоумен Джигурда и балерина Волочкова танцуют на вечеринке: видео

Мира Маркина

На видео попал танец шоумена Никиты Джигурды и балерины Анастасии Волочковой на дне рождения танцовщицы. Ролик опубликовал Джигурда в личном блоге.

"Анастасия Волочкова божественна и неповторима! Богиня Волочкова любовью творца хранима!" — написал артист.

На видео Джигурда подхватывает Волочкову на руку, а балерина обвивает его торс ногами. После этого шоумен берет артистку на руки и кружит. Волочкова одета в белое мини-платье, которое в момент танца оголяет нижнюю часть ее тела. На ногах — туфли на высоких шпильках.

Волочкова заверила, что в постели с ней мужчинам "некомфортно" не бывает

Ранее Никита Джигурда рассказал, как соблазнил преподавательницу.

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