На видео попал танец шоумена Никиты Джигурды и балерины Анастасии Волочковой на дне рождения танцовщицы. Ролик опубликовал Джигурда в личном блоге.

На видео Джигурда подхватывает Волочкову на руку, а балерина обвивает его торс ногами. После этого шоумен берет артистку на руки и кружит. Волочкова одета в белое мини-платье, которое в момент танца оголяет нижнюю часть ее тела. На ногах — туфли на высоких шпильках.