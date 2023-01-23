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1 час назад

Экс-супруг Удовиченко раскрыл правду о ее травме позвоночника

Мира Маркина

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Лариса Удовиченко оказалась в больнице – артистка сломала позвоночник. В программе «Звезды сошлись» (НТВ) бывший муж актрисы предположил, как она получила травму.

Геннадий Болгарин подтвердил, что Лариса Ивановна упала дома. По словам экс-супруга звезды, артистка была пьяна.

«С Ларисой такое не в первый раз. Вы знаете, она как выпьет, ее на подвиги тянет: то лампочку прикрутить или картину перевесить», – заявил он.

Удовиченко впервые вышла на связь после перелома позвоночника

После временной госпитализации артистка вернулась домой. Геннадий также сообщил, что рядом с Ларисой Ивановной сейчас находится дочь звезды, Мария.

Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Юлия Проскурякова плакала после развода Николаева с Королевой.

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