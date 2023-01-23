На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Лариса Удовиченко оказалась в больнице – артистка сломала позвоночник. В программе «Звезды сошлись» (НТВ) бывший муж актрисы предположил, как она получила травму.
Геннадий Болгарин подтвердил, что Лариса Ивановна упала дома. По словам экс-супруга звезды, артистка была пьяна.
«С Ларисой такое не в первый раз. Вы знаете, она как выпьет, ее на подвиги тянет: то лампочку прикрутить или картину перевесить», – заявил он.
После временной госпитализации артистка вернулась домой. Геннадий также сообщил, что рядом с Ларисой Ивановной сейчас находится дочь звезды, Мария.
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