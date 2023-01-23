Клара Новикова раскрыла правду о новом романе

В личной жизни юмористки Клары Новиковой произошли изменения. На своем творческом вечере в Москве артистка рассказала о новом романе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Клары Борисовны, в ее жизни было много достойных мужчин.

«У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю», — заявила со сцены 76-летняя артистка.

Клара Борисовна отметила, что не планирует выходить замуж в третий раз. А вот личность нового возлюбленного раскрывать не стала. Новикова отметила, что ей не нравятся косые взгляды со стороны на их разновозрастную пару.

Напомним, Клара Новикова официально была замужем дважды. Ее первым мужем стал музыкант Виктор Новиков. Вместе Клара и Виктор прожили 10 лет. Второй брак артистки оказался более крепким: с мужем Юрием Зерчаниновым она прожила 35 лет. Когда супруга не стало, личную жизнь юмористка долгое время отказывалась комментировать.