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1 час назад

Клара Новикова раскрыла правду о новом романе

Мира Маркина

В личной жизни юмористки Клары Новиковой произошли изменения. На своем творческом вечере в Москве артистка рассказала о новом романе.

Клара Новикова раскрыла правду о новом романе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Клары Борисовны, в ее жизни было много достойных мужчин.

«У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю», — заявила со сцены 76-летняя артистка.

Клара Борисовна отметила, что не планирует выходить замуж в третий раз. А вот личность нового возлюбленного раскрывать не стала. Новикова отметила, что ей не нравятся косые взгляды со стороны на их разновозрастную пару.

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Напомним, Клара Новикова официально была замужем дважды. Ее первым мужем стал музыкант Виктор Новиков. Вместе Клара и Виктор прожили 10 лет. Второй брак артистки оказался более крепким: с мужем Юрием Зерчаниновым она прожила 35 лет. Когда супруга не стало, личную жизнь юмористка долгое время отказывалась комментировать.

Ранее «Рамблер» писал о разнообразных мифах и слухах о длине мужского достоинства.

Звёзды,Клара Новикова,Виктор Новиков,Джим Керри,
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