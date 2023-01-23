Самбурская рассказала о самом неприятном полете на самолете

Настасья Самбурская рассказала об инциденте, который произошел на борту самолета, когда звезда возвращалась в Москву из Ессентуков. Ее цитирует издание The Voice.
Трехчасовой полет был испорчен компанией нетрезвых мужчин. Из-за них, по словам Самбурской, она чувствовала себя словно в шумном баре, а не в салоне самолета.
«Причем они даже не понимали, что не одни летят, или у них было ощущение, что у них частный борт, и к ним случайно подсадили кого-то», — возмущается актриса.
Когда мужчины опознали в пассажирке звезду ТНТ, то стали отпускать вульгарные шутки. Попытки заигрывать таким образом Самбурская назвала идиотскими.
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