Что стало с певицей Сабриной

В конце 1980-х годов хит «Boys» этой итальянской певицы звучал буквально повсюду. В СССР комнаты многих подростков были увешаны постерами с изображением темноволосой красавицы. Она записала девять альбомов, множество синглов, успела даже сняться в нескольких сериалах. Но в какой-то момент просто пропала. Что стало со звездой 80-х и как она живет сейчас, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Сабрина Дебора Салерно родилась в Генуе и о карьере певицы даже не думала. Девушка мечтала стать моделью. Обладательнице точеной фигуры и миловидной внешности сделать это не составило труда: Сабрину обожали фотографы и она работала фотомоделью.

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В возрасте 18 лет Сабрина уже была победительницей нескольких конкурсов красоты и обладательницей титула «Мисс Лигурия-1986». Тогда же молодая красотка получила приглашение поработать телеведущей на одном из телеканалов. Разумеется, Сабрина согласилась.

Там ее и заметил Сильвио Берлускони, в то время медиа-магнат, владелец канала, где работала Сабрина. Его, как и многих мужчин, молодая итальянка совершенно очаровала, а узнав, что она еще и обладает неплохими вокальными данными, Берлускони решил помочь девушке сделать карьеру певицы. Он нанял для Сабрины одного из самых успешных продюсеров и занялся ее продвижением на сцене.

Работа принесла свои плоды. Уже в 1986 году вышел первый сингл молодой певицы «Sexy Girl», а в 1987 году свет увидел первый альбом Сабрины, названный ее именем. Песня «Boys» с этого альбома моментально стала хитом и принесла исполнительнице популярность.

Правда, злые языки шептались, что своим успехом Сабрина обязана вовсе не таланту и вокальным данным, а покровительству Берлускони, которого считали любовником девушки. Певица же всегда утверждала, что между ними ничего не было, они были просто друзьями.

Так или иначе, Сабрина стала невероятно популярна. Интерес к ее песням подогревали снятые на них весьма откровенные клипы. Певица без стеснения обнажала грудь, демонстрировала точеные ноги, облаченные в ультракороткие шорты, и облачалась в довольно откровенные по меркам того времени наряды.

Несмотря на то, что Сабрина никогда не была обделена вниманием мужчин, замуж она вышла лишь в 36 лет. Правда, с одним из самых богатых мужчин Италии Энрико Монти певица жила до этого уже 10 лет. Ради исполнительницы Монти оставил свою жену.

Еще не будучи замужем за Монти Сабрина продолжала работать: снимала клипы, записывала синглы. В свет вышло 8 альбомов певицы. Но в 1999 году Сабрина исчезла со сцены, перестала она появляться и на телевидении.

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Неожиданное исчезновение певицы породило множество слухов. Говорили и о болезни Сабрины, и о ревнивом мужчине, который запретил ей заниматься творчеством. Но все оказалось гораздо проще: Сабрина просто решила отдохнуть от шумной славы и пожить для себя. А позже, после рождения сына, и вовсе всю себя посвятила семье.

Правда, в 2008 году Сабрина вновь попробовала заняться творчеством, выпустив альбом «Erase/Rewind Official Remix», начала давать концерты. Но былой популярности, конечно, у певицы не было.

Тем не менее, Сабрина до сих пор продолжает участвовать в ретро-концертах, ее любят поклонники и с удовольствием слушают старые, проверенные временем хиты. Да и для самой Сабрины пение стало уже чем-то вроде хобби, ведь поет она больше для души. А доход ей приносят совсем другие вещи.