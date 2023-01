Звезды 80-х, которые однажды потеряли все свои деньги

Ким Бейсингер

Майкл Джексон

Легендарная сольная карьера Майкла Джексона началась с релиза альбома Off the Wall в 1979 году. Карабкаясь на вершину музыкального Олимпа, музыкант зарабатывал миллионы долларов. И все же на момент смерти Майкл Джексон погряз в долгах на сумму более 500 миллионов долларов. Его финансовые проблемы начались с урегулирования судебного иска в размере 22 миллионов долларов – результат скандала с якобы приставаниями музыканта к подростку Джордану Чендлеру. За этим последовали и другие судебные иски: от организаторов концертов, от инвесторов. Его невероятное поместье Неверленд когда-то было почти лишено права выкупа.

Тони Брэкстон

Затем здоровье певицы пошатнулось. Из-за этого в 2008 году ей пришлось отменить концерты в Лас-Вегасе. Тони вновь пришлось объявить себя банкротом два года спустя из-за долга в 50 миллионов долларов. Артистка задолжала таким компаниям, как The Four Seasons Hotels, Neiman Marcus, Tiffany & Co. и BMW Financial Services. Финансовое положение Брэкстон стало стабильным только к 2013 году. Капитал певицы подрос, вероятно, благодаря успеху ее реалити-шоу «Семейные ценности Брэкстонов».