Звезды 80-х, которые однажды потеряли все свои деньги

Можно быть богатым и знаменитым и совершенно финансово неграмотным. Некоторые звезды влюбляются в роскошный образ жизни и теряют голову, оставляя свои банковские счета пустыми. Сегодня «Рамблер» расскажет о четырех знаменитых людях, которые погрязли в долгах и обанкротились.

Ким Бейсингер

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Американка Ким Бейсингер была одной из крупнейших кинозвезд 1980-х годов. ее путь к славе начался в модельном бизнесе. Однако позже яркую красотку заметили кинопродюсеры. Роль девушки Бонда в фильме 1983 года «Никогда не говори никогда» принесла начинающей актрисе бешеную популярность. Она быстро стала уважаемой артисткой. Ее партнерами в кино становились такие красавчики, как Ричард Гир, Брюс Уиллис, Майкл Китон и Джефф Бриджес.

Фортуна изменила Ким, когда актриса дала устное согласие сняться в фильме «Елена в ящике». Однако сценарий голливудской звезде не понравился и она отказалась от главной роли. Киностудия Main Line Pictures расценила это как нарушение договора и подала иск в суд. Бейсингер признали виновной. Это положило начало череде событий, которые заняли годы, в том числе актрисе пришлось объявить о банкротстве, чтобы уменьшить размер компенсации.

Майкл Джексон

Легендарная сольная карьера Майкла Джексона началась с релиза альбома Off the Wall в 1979 году. Карабкаясь на вершину музыкального Олимпа, музыкант зарабатывал миллионы долларов. И все же на момент смерти Майкл Джексон погряз в долгах на сумму более 500 миллионов долларов. Его финансовые проблемы начались с урегулирования судебного иска в размере 22 миллионов долларов – результат скандала с якобы приставаниями музыканта к подростку Джордану Чендлеру. За этим последовали и другие судебные иски: от организаторов концертов, от инвесторов. Его невероятное поместье Неверленд когда-то было почти лишено права выкупа.

Другая причина финансового упадка Джексона связана с его чрезмерными расходами. Но что любопытно: смерть Майкла Джексона в 2009 году спровоцировала всплеск продаж альбомов артиста. И с тех пор уже покойный музыкант заработал почти два миллиарда долларов (в среднем 360 миллионов долларов в год).

Тони Брэкстон

Исполнительница хита всех дискотек Unbreak My Heart впервые рассказала о финансовых проблемах в интервью телеканалу ABC в 2012 году. Оказалось, популярной артистке пришлось объявить о банкротстве в 1998-м из-за того, что ее контракт со звукозаписывающей компанией плохо окупался. Тони несмотря на успешную продажу альбомов получала не более двух тысяч долларов гонорара.

Затем здоровье певицы пошатнулось. Из-за этого в 2008 году ей пришлось отменить концерты в Лас-Вегасе. Тони вновь пришлось объявить себя банкротом два года спустя из-за долга в 50 миллионов долларов. Артистка задолжала таким компаниям, как The Four Seasons Hotels, Neiman Marcus, Tiffany & Co. и BMW Financial Services. Финансовое положение Брэкстон стало стабильным только к 2013 году. Капитал певицы подрос, вероятно, благодаря успеху ее реалити-шоу «Семейные ценности Брэкстонов».

Майк Тайсон

По данным The New York Times, спортсмену удалось заработать 400 миллионов за всю свою боксерскую карьеру. Были времена, когда Майк Тайсон мог получить до 30 миллионов долларов за один бой. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе. Тайсон заработал репутацию человека, нокаутирующего противников в первом же раунде. Но карьера Тайсона была полна ошибок, которые стоили ему денег: после того, как он укусил Эвандера Холифилда за ухо, спортсмена оштрафовали на три миллиона долларов. Затем последовало еще несколько судебных исков. Сначала Тайсон проиграл миллионы в тяжбах с экс-промоутерами, а в 2002 году пошла под откос его спортивная карьера. Бренд Майка Тайсона обесценился.

В 2003 году боксер решил объявить себя банкротом, сославшись на долг более 27 миллионов долларов. Гигантская задолженность появилась в том числе и из-за любви Тайсона к роскоши. Он тратил миллионы на дома, машины, шумные вечеринки и содержание сибирских тигров в качестве домашних питомцев. Развод опустошил счет спортсмена на девять миллионов долларов.