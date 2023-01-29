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1 час назад

В соцсетях появилась девушка-копия Бритни Спирс. И она нравится фанатам больше

Диана Товсепова

41-летняя поп-звезда Бритни Спирс хоть и не выступает на сцене, но все равно эпатирует и привлекает фанатов. Но на ее образе зарабатывает не только она. Так, Аллегра Дюваль набирает обороты в соцсетях, показывая шоу в образах поп-звезды. Многие фанаты считают, что Аллегра похожа на Бритни больше, чем она сама похожа на себя сейчас. Подробнее об этом читайте в материале «Рамблера».

Девушка копирует Бритни Спирс и восхищает фанатов
Фото: СоцсетиСоцсети

Аллегра «Пи» Дюваль — артистка, которая живет и выступает в образе Бритни Спирс.

Видео дня

Пи была танцовщицей всю свою жизнь, владела танцевальной компанией, ставила хореографию для победителей шоу RuPaul's Drag Race и профессионально подтанцовывала для артистов EDM.

Но пандемия Covid-19 в 2020 году немного изменила ее карьерный путь и зажгла новую страсть — пародии на Бритни Спирс.

«Когда я завела TikTok, я начала создавать Бритни просто для развлечения, потому что у меня было несколько похожих костюмов.

Затем я начала улучшать свой макияж и разбирать ее контуры лица, костюмы и прически...», — сказала она.

Соцсети

После этого Пи заметила, что ее видео в TikTok начали вируситься и люди стали наперебой писать ей, восхищаясь тем, насколько она похожа на Бритни. Позже люди стали просить ее выступить на их вечеринках.

С тех пор девушка много ездит по стране, выступая на различных мероприятиях и праздниках. Она воссоздает культовые танцевальные номера, костюмы и макияж Бритни на разных этапах ее карьеры.

«Макияж — это очень важно, потому что я все же не совсем похожа на нее. Поэтому я покупаю много косметики и делаю контурирование на носу и щеках», — сказала она.

Кадр из клипа
Соцсети

Кроме того, Аллегра регулярно обесцвечивает волосы и загорает, чтобы поддерживать образ звезды.

Бритни Спирс показала себя в сорочке и взволновала всех

Фирменные выступления Пи включают танцевальные номера и костюмы ручной работы из музыкальных клипов «... Baby One More Time» и «Oops! ... I Did It Again» , а также выступление Бритни на MTV «Slave 4 U».

Соцсети
Соцсети

Она подчеркнула, что так усердно работает, потому что чувствует, что несет ответственность за поддержание имиджа Бритни и удовлетворение ожиданий фанатов.

«Я действительно хочу, чтобы люди знали, что я делаю это со всей честностью, которая у меня есть, и со всем уважением, которое у меня есть, и я работаю изо всех сил, чтобы хорошо представлять ее в положительном свете, потому что Бритни — икона», — рассказала Пи.

Звёзды,Бритни Спирс,
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