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2 часа назад

Бритни Спирс показала себя в грязной сорочке и взволновала всех

Диана Товсепова

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс в последнее время особенно откровенна в своих соцсетях.

Бритни Спирс показала себя в грязной сорочке и взволновала всех
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На этот раз она опубликовала кадры, взволновавшие фанатов. Так, 40-летняя поп-звезда снялась в шелковой бельевой комбинации на голое тело. Ткань настолько тонкая, что просвечивает обнаженную грудь звезды. Причем видно, что рубашка уже давно не первой свежести.

Соцсети

При этом глаза Бритни драматично подведены черным карандашом, волосы распущены, а на губах мерцает розовая помада.

Домашняя фотосессия звезды в таком виде заставила поклонников беспокоиться.

«Почему на ней грязная ночнушка?»,«Грязное платье. Грязные волосы. Не порядок», - писали подписчики предлагая Бритни умыться и переодеться.

Бритни Спирс рассказала, что отец «пытался ее убить»

Ранее мы писали о том, что Бритни рассказывала о разлуке с сыновьями.

Звёзды,Бритни Спирс,
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