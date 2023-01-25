3 звезды, которых в детстве эксплуатировали родители ради славы

Многие завидуют звездным детям: они еще не пошли в старшую школу, а уже прославились на весь мир, заработали миллионы и обеспечили себе будущее.

Фото: Кадр из фильма "Один дома" Кадр из фильма "Один дома"

Однако у ранней славы есть и обратная сторона медали. Подчас юные кинозвезды проходят кастинги и снимаются в фильмах не по своей воле, а из-за нереализованных амбиций родителей. Сами же дети нередко чувствуют себя несчастными, а, вырастая, осознают, что их лишили детства.

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Подробнее об актерах, с которыми ранняя слава сыграла злую шутку – в материале "Рамблера".

Брук Шилдс

Кадр из фильма "Прелестное дитя"

В детстве менеджером американской актрисы была ее мать. Пытаясь прославить дочь, женщина была готова пойти на все. Так, одной из самых скандальных работ юной Брук Шилдс стал фильм "Прелестное дитя". 12-летняя девочка сыграла в картине свою ровесницу Вайолет, которая становится товаром на аукционе в борделе. Помимо этого, в фильме присутствовали постельные сцены.

На Каннском кинофестивале кинолента вызвала бурю негодования. Кто-то даже пытался напасть на Шилдс и отрезать ей пряди волос, что, по признанию артистки, стало для нее травмирующим опытом.

Маколей Калкин

Кадр из фильма "Один дома"

Очаровательный Кевин из культового фильма "Один дома" растопил сердца миллионов людей по всему миру. Но мало кто догадывался, что приходится переживать юному актеру Маколею Калкину.

Менеджером 10-летней звезды был его отец Кит, который не давал сыну поблажек. Кит заставлял отпрыска ночами заучивать реплики, а на съемках шоу SNL запретил Маколею пользоваться подсказками. Спустя несколько лет актер прекратил сниматься в кино, сказав родителям:

"Я закончил, ребята, надеюсь, вы заработали свои деньги, потому что от меня больше ничего не поступит".

Позже артист даже подал в суд на родителей, чтобы помешать им распоряжаться его состоянием в 17 миллионов долларов.

Дрю Бэрримор

Кадр из фильма "Инопланетятин"

Бэрримор стала актрисой еще до того, как научилась говорить. Уже в 11 месяцев девочка снималась в рекламе. Мать Дрю активно продвигала ее в мир кинематографа, поэтому уже в семь лет маленькая актриса снялась в фильме Спилберга "Инопланетянин" и прославилась на весь мир.

В девять лет мать Дрю уже водила ее в скандально известный клуб Studio 54, где ее дочь впервые попробовала запрещенные вещества. В 12 лет актриса оказалась в реабилитационном центре.

При этом годами позже в интервью на вопрос об эксплуатации матери Бэрримор лишь сдержанно ответила: