Мать Тимати рассказала, как относится к новой пассии сына

Мать Тимура Юнусова, больше известного под псевдонимом Тимати, рассказала в соцсетях, как относится к новой девушке сына.
Симона Юнусова в общении с подписчиками подтвердила, что сейчас отдыхает у океана вместе с Тимати, его детьми – Ратмиром и Алисой, а также с его новой возлюбленной Валентиной Ивановой.
Симона отметила, что у нее отличные отношения с Валентиной, а также рассказала, общается ли девушка с детьми рэпера:
"Мы отдыхаем все вместе, с детьми общаются все по желанию".
При этом, когда подписчики спросили, почему у Симоны не сложились отношения с Анастасией Решетовой (бывшей девушкой Тимати и матерью его сына Ратмира), женщина поинтересовалась, всерьез ли человек рассчитывает услышать ответ на свой вопрос.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Анастасия Решетова рассказала о травле в детстве и сейчас.