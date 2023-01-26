Мать Тимати рассказала, как относится к новой пассии сына

Мать Тимура Юнусова, больше известного под псевдонимом Тимати, рассказала в соцсетях, как относится к новой девушке сына.

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Симона Юнусова в общении с подписчиками подтвердила, что сейчас отдыхает у океана вместе с Тимати, его детьми – Ратмиром и Алисой, а также с его новой возлюбленной Валентиной Ивановой.

Симона отметила, что у нее отличные отношения с Валентиной, а также рассказала, общается ли девушка с детьми рэпера:

"Мы отдыхаем все вместе, с детьми общаются все по желанию".

При этом, когда подписчики спросили, почему у Симоны не сложились отношения с Анастасией Решетовой (бывшей девушкой Тимати и матерью его сына Ратмира), женщина поинтересовалась, всерьез ли человек рассчитывает услышать ответ на свой вопрос.