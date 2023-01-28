Настя Ивлеева показала фотографию топлес

Фотографию топлес показала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) блогер и телеведущая Настя Ивлеева.

Фото: Мослента Мослента

«Обнимашки с любимым человеком», — подписала снимок знаменитость.

В кадре она стоит без верхней части одежды, обхватив обнаженную грудь руками.

Мослента

«Шикарная женщина», «Когда идет быть голой», — отреагировали на увиденное фолловеры. Некоторые предположили, что таким образом Ивлеева решила привлечь к себе внимание мужчин после развода.