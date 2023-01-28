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1 час назад

Бывший муж актрисы Памелы Андерсон оставит ей 10 миллионов долларов

Мира Маркина

Кинопродюсер Джон Питерс, с которым Памела Андерсон была в браке 12 дней, после смерти планирует оставить ей в наследство 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Variety.

Бывший муж Памелы Андерсон оставит ей 10 миллионов долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я всегда буду любить Памелу, она всегда будет в моем сердце. Неважно, понадобятся ей эти деньги или нет, она получит их в соответствии с моим завещанием", — объяснил Питерс.

Памела Андерсон аявление никак не прокомментировала.

Питерс и Андерсон поженились 20 января 2020 года. Для кинопродюсера этот брак стал пятым, до этого он был в отношениях с певицей и актрисой Лесли Энн Уоррен, а также с Барбарой Стрейзанд. Через три недели после развода с Андерсон 75-летний Питерс обручился с 35-летней актрисой Джулией Бернштейн.

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Ранее Памела Андерсон повторила образ Мэрилин Монро.

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