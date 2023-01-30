Российская актриса театра и кино Дарья Мельникова в беседе с изданием «Москвич Mag» поделилась размышлениями о жизни в столице.

По мнению Мельниковой, москвичей отличает привычка к жизни «на большой скорости» и определенному уровню сервиса, который также не терпит промедлений.

«Но у меня такие ощущения от жизни в центре. Москва — необъятная, наверняка в спальных районах поспокойнее», — уточнила свою мысль актриса.