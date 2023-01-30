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34 минуты назад

Актриса Дарья Мельникова назвала главную особенность москвичей

Мира Маркина

Российская актриса театра и кино Дарья Мельникова в беседе с изданием «Москвич Mag» поделилась размышлениями о жизни в столице.

По мнению Мельниковой, москвичей отличает привычка к жизни «на большой скорости» и определенному уровню сервиса, который также не терпит промедлений.

«Но у меня такие ощущения от жизни в центре. Москва — необъятная, наверняка в спальных районах поспокойнее», — уточнила свою мысль актриса.

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Ранее «Рамблер» писал об откровенном фото Любови Толкалиной, которое взволновало ее подписчиков в соцсетях.

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