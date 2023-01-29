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1 час назад

Любовь Толкалина удивила подписчиков откровенными фото из отпуска

Мира Маркина

Российская актриса Любовь Толкалина активно ведет страницы в популярных социальных сетях. Недавно 44-летняя звезда опубликовала серию снимков и видео, которые взволновали ее фолловеров.

Толкалина удивила подписчиков откровенными фото из отпуска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Толкалина отправилась на отдых в Израиль. Между кадрами, сделанными на пляже и набережных, актриса опубликовала снимок, на котором предстала топлес.

Соцсети

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Любовь сфотографировалась с собранными в пучок волосами, в широких бежевых брюках-палаццо в окружении цветов. И хотя грудь актрисы была обнажена, в соцсетях появился снимок с «цензурой».

Ранее мы писали, что произошло с первой женой Пирса Броснана.

Звёзды,Пирс Броснан,Любовь Толкалина,
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