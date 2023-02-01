Федункив раскрыла отличие русских женщин от остальных

Юмористка и актриса Марина Федункив рассказала, в чем отличие русских женщин от всех остальных. Об этом сообщает "Газета.ру".
По мнению Федункив, русские женщины отличаются своей самостоятельностью. Они привыкли сами решать свои проблемы без помощи других людей. Как отметила актриса, она была такой, пока не встретила своего нынешнего супруга. Он поменял взгляды звезды на жизнь.
Кроме того, как заявила актриса, русские женщины не могут доверять мужчинам. Решение проблем занимает много времени, а также требует силы и энергию, поэтому у женщин нет времени на собственную жизнь. Тем не менее, она отметила, что девушки "берутся за ум" и позволяют своим партнерам помогать им в решении проблем.
Ранее сообщалось, что Федункив рассказала, будет ли продолжение "Реальных пацанов".