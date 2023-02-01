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29 минут назад

Марина Федункив заявила, что русские женщины отличаются самостоятельностью

Мария Каткова

Юмористка и актриса Марина Федункив рассказала, в чем отличие русских женщин от всех остальных. Об этом сообщает "Газета.ру".

Федункив раскрыла отличие русских женщин от остальных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Федункив, русские женщины отличаются своей самостоятельностью. Они привыкли сами решать свои проблемы без помощи других людей. Как отметила актриса, она была такой, пока не встретила своего нынешнего супруга. Он поменял взгляды звезды на жизнь.

"Главное — отбросить стеснение": Марина Федункив о юморе в России

Кроме того, как заявила актриса, русские женщины не могут доверять мужчинам. Решение проблем занимает много времени, а также требует силы и энергию, поэтому у женщин нет времени на собственную жизнь. Тем не менее, она отметила, что девушки "берутся за ум" и позволяют своим партнерам помогать им в решении проблем.

Ранее сообщалось, что Федункив рассказала, будет ли продолжение "Реальных пацанов".

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