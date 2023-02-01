Федункив раскрыла отличие русских женщин от остальных

Юмористка и актриса Марина Федункив рассказала, в чем отличие русских женщин от всех остальных. Об этом сообщает "Газета.ру".

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По мнению Федункив, русские женщины отличаются своей самостоятельностью. Они привыкли сами решать свои проблемы без помощи других людей. Как отметила актриса, она была такой, пока не встретила своего нынешнего супруга. Он поменял взгляды звезды на жизнь.