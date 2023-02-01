Откровения Памелы Андерсон, которые шокировали фанатов

Памела Андерсон расставила все точки над i в своих мемуарах «С любовью Памела», которые поступили в продажу 31 января 2023 года. В них читатели могут проследить путь актрисы от канадской девочки из маленького городка до международного секс-символа, а также узнать неизвестные ранее подробности жизни Андерсон, которые до этого она тщательно скрывала. Собрали самое главное из автобиографической книги звезды сериала «Спасатели Малибу» в материале «Рамблера».

Памела Андерсон в мемуарах пишет: «Я такая, какая я есть, и это сочетание всего, что я знаю, и я всегда верила, что стремление быть чувственным человеком или быть сексуальной не должно вступать в конфликт с интеллектом». И вот что важно знать о ее жизни.

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О непростом детстве и изнасиловании

В книге актриса рассказывает, что в детстве часто сталкивалась с жестоким обращением. Так, например, Памела пыталась убить свою няню за то, что та приставала к ней, когда она была маленькой.

«Это было три или четыре года жестокого обращения. Она всегда говорила мне не рассказывать родителям. Я пыталась защитить своего брата от нее. Я пыталась убить ее, воткнуть ей в сердце леденец», — признается звезда.

По словам Андерсон, однажды она пожелала няне смерти, и на следующий день та погибла в автокатастрофе.

«Я думала, что убила ее своими магическими способностями. Я не могла никому сказать об этом, потому что считала, что виновата в ее смерти», — добавляет звезда.

В 13 лет будущую звезду изнасиловал знакомый подруги. Ее первый парень вышвырнул ее из движущейся машины, а позже попытался переехать ее. Другой мальчик координировал групповое нападение на Памелу с «по меньшей мере четырьмя, может быть, шестью» своими друзьями, пишет также актриса в мемуарах.

Об отношениях с Томми Ли и о выкидыше

Андерсон познакомилась с барабанщиком Mötley Crüe Томми Ли в клубе на бульваре Сансет под названием Sanctuary в 1994 году. Памела и Томми встретились во второй раз уже в Мексике и через 96 часов связали себя узами брака.

Вот, как она вспоминает это умопомрачительное приключение в книги: «Мы ничего не знали друг о друге, кроме того что выяснили во время наших выходных в Мексике. Но это было невероятно. У нас не было никаких сомнений в том, что мы созданы друг для друга».

В мемуарах она также пишет, что у нее случился выкидыш до рождения ее двух сыновей во время работы над фильмом «Не называй меня малышкой» примерно в то же время, когда произошла утечка секс-видео с ее участием. Она считает, что стресс от съемок фильма и неконтролируемые вспышки гнева Томми по отношению к членам съемочной группы стали основными причинами потери ребенка.

О физическом насилии со стороны Томми Ли

Памела и Томми расстались после того, как он был арестован за нападение на супругу на глазах у Брэндона и Дилана, их сыновей.

«Его глаза потемнели, когда он выхватил у меня телефон, выкручивая мне руку, в то время как я держала Дилана в другой. У меня был поврежден ноготь, кровь стекала по руке. Дети были так напуганы. Я подняла Брэндона, но он соскользнул вниз по моей ноге и крепко вцепился в нее, тяжело дыша. Томми оторвал Брэндона от меня и швырнул нас с Диланом в стену», — вспоминает звезда «Спасателей Малибу».

Инцидент привел к тюремному заключению Томми Ли, а также к судебному запрету для защиты Памелы и детей. Правда, в мемуарах Андерсон признается, что они с Ли продолжали встречаться, нарушая судебный запрет.

«Он стучал в мое окно, и мы занимались любовью в машине возле моего дома. Адвокаты и психотерапевты строго-настрого предписали мне избегать его, но мы ничего не могли с собой поделать. Мы снова оказались в объятиях друг друга».