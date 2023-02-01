Как сейчас выглядит звезда «Спасателей Малибу»

Американский сериал "Спасатели Малибу" выходил на протяжении 10 лет — с 1989 по 1999 год. Шоу транслировалось одновременно в 148 странах на всех континентах мира за исключением Антарктиды и вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самая просматриваемая телевизионная передача. Актриса Эрика Элениак сыграла в сериале одну из главных ролей наряду с Памелой Андерсон и Дэвидом Хассельхоффом. Как она выглядит и чем занимается сейчас? Рассказываем в материале "Рамблера".

На момент начала съемок Эрике Элениак было всего 20 лет. В шоу она исполнила роль Шони Макклейн. На тот момент актриса была очень популярна и даже была признана женщиной месяца журнала Playboy в 1989 году. Ее считали одной из самых сексуальных девушек 90-х. С тех пор прошло 34 года, и "спасательница Малибу" заметно изменилась.

Сейчас Эрике Элениак 53 года, и ее имя все реже появляется в титрах кино и сериалов. Одна из ее последних ролей была в фильме "Бун: Охотник за головами" 2017 года. Еще Элениак исполнила главную роль в картине Marilyn Monroe Back?, который еще пока не вышел, и ужастике Campfire.