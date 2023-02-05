Почему Николас Кейдж развелся с женой через 4 дня

59-летний голливудский актер Николас Кейдж за всю жизнь пять раз делал предложение руки и сердца своим возлюбленным. Например, звезда фильмов "Город ангелов" и "Призрачный гонщик" был женат на дочери Элвиса Пресли и более 10 лет состоял в браке с официанткой. Но самые его короткие официальные отношения продлились всего четыре дня. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

В 2019 году Николас Кейдж встречался с визажисткой Эрикой Койке. В марте этого же года актер женился на ней в Лас-Вегасе, а спустя четыре дня подал заявление на расторжение брака. По словам Кейджа, он был слишком пьян, когда решился стать мужем своей возлюбленной, и ему "не хватало понимания своих действий", чтобы адекватно проанализировать происходящее.

Предложение ему сделала сама Койке, которая тоже была пьяной, и, как утверждал актер, он "импульсивно" отреагировал. При этом на самом деле он не был настроен серьезно. Помимо этого, Николас Кейдж заявил, что девушка скрыла от него свое криминальное прошлое.