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51 минуту назад

Почему Николас Кейдж развелся с женой через 4 дня

Мира Маркина

59-летний голливудский актер Николас Кейдж за всю жизнь пять раз делал предложение руки и сердца своим возлюбленным. Например, звезда фильмов "Город ангелов" и "Призрачный гонщик" был женат на дочери Элвиса Пресли и более 10 лет состоял в браке с официанткой. Но самые его короткие официальные отношения продлились всего четыре дня. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему Николас Кейдж развелся с женой через 4 дня
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В 2019 году Николас Кейдж встречался с визажисткой Эрикой Койке. В марте этого же года актер женился на ней в Лас-Вегасе, а спустя четыре дня подал заявление на расторжение брака. По словам Кейджа, он был слишком пьян, когда решился стать мужем своей возлюбленной, и ему "не хватало понимания своих действий", чтобы адекватно проанализировать происходящее.

Предложение ему сделала сама Койке, которая тоже была пьяной, и, как утверждал актер, он "импульсивно" отреагировал. При этом на самом деле он не был настроен серьезно. Помимо этого, Николас Кейдж заявил, что девушка скрыла от него свое криминальное прошлое.

Звезды, которые ненавидят друг друга

В итоге, заключенный по пьяни в Лас-Вегасе брак расторгли в июне 2019-го. Но решение не удовлетворило обе стороны. Визажистка Эрика Койке посчитала себя униженной и оскорбленной. По ее мнению, Кейдж поступил с ней несправедливо и публично ее унизил, так как не пришел и не поговорил с ней самостоятельно. Девушка потребовала с актера компенсацию за нанесенный ее карьере и психике ущерб. По словам Койке, громкий скандал отразился на ее репутации.

Звёзды,Николас Кейдж,Элвис Пресли,
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