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16 минут назад

Дочь певицы Славы рассказала, какого пола ее будущий ребенок

Мира Маркина

24-летняя певица Александра Морозова — дочь музыкальной исполнительницы Славы — публично рассказала, что скоро у нее родится сын.

Дочь Славы рассказала о поле будущего ребенка
Фото: СоцсетиСоцсети

Вместе с телеведущей Лерой Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" Саша выпустила из коробки голубые шары. До этого певица отдала редакции шоу конверт с результатами УЗИ, чтобы узнать пол ребенка вместе со зрителями.

Морозова рассказала, что муж уже выбрал имя для сына:

"Мужу нравится имя Платон. Мне оно в четные дни месяца нравится, в нечетные — нет".

Александра Морозова вышла замуж прошлой осенью, за предпринимателя в сфере автомобильного бизнеса. Пара расписалась в небольшом кругу родственников и друзей в ЗАГСе Барвихи.

Певица Слава устроила истерику перед своими подписчиками

Ранее бывший возлюбленный Славы высказался о разрыве.

Звёзды,Александра Морозова,Лера Кудрявцева,
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