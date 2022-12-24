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2 часа назад

Экс-возлюбленный Славы высказался о разрыве

Мария Каткова

Экс-возлюбленный певицы Славы Анатолий Данилинский высказался о расставании со звездой. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Экс-возлюбленный Славы высказался о разрыве
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Бизнесмен признал, что в отношениях со Славой возникли "психологические проблемы". И добавил, что винит себя в расставании. Тем не менее, он отметил, что хотел бы сохранить дружеские отношения со звездой.

"Тем не менее, я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы"

Слава и бизнесмен Анатолий Данилинский начали встречаться в начале нулевых. В 2011 году у них родилась дочь Антонина.

Певица Слава устроила истерику перед своими подписчиками

Стоит отметить, что в последнее время слухи о расставании пары появлялись все чаще, поэтому певице приходилось отбиваться.

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