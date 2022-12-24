Экс-возлюбленный Славы высказался о разрыве

Экс-возлюбленный певицы Славы Анатолий Данилинский высказался о расставании со звездой. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Бизнесмен признал, что в отношениях со Славой возникли "психологические проблемы". И добавил, что винит себя в расставании. Тем не менее, он отметил, что хотел бы сохранить дружеские отношения со звездой.

"Тем не менее, я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы"

Слава и бизнесмен Анатолий Данилинский начали встречаться в начале нулевых. В 2011 году у них родилась дочь Антонина.