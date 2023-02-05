Орлова вспомнила, как оправилась после замершей беременности

Певица и телеведущая Ольга Орлова делала все, чтобы не падать духом, когда у нее случилась замершая беременность. Об этом она рассказала в социальных сетях.

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Орлова вспомнила, что для нее не существовало варианта "не пережить". Она сразу поняла, что необходимо "погоревать", но замыкаться в боли, зацикливаться на ней нельзя.

"Так бывает, это нужно принять. <...> Если есть желание иметь детей — верьте в себя, свои силы, своих врачей! Очень много зависит от вашего внутреннего состояния и настроя", — объяснила телеведущая.

Орлова объявила, что беременна вторым ребенком, в сентябре 2022 года. У певицы есть сын Артем, которому уже 21 год, а сейчас она ждет рождения дочки.