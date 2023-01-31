Долина выбрала имя для дочери Орловой

Телеведущая Ольга Орлова готовится к рождению второго ребенка. Они с супругом Валерием ждут девочку. В связи с этим светская львица запустила опрос в соцсетях на тему подходящего имени для будущей наследницы.

Своим мнением на этот счет поделилась эстрадная певица Лариса Долина. Она предложила несколько вариантов, которые, по ее мнению, будут хорошо сочетаться с отчеством.

"Ксения Валерьевна, Оксана Валерьевна", — высказалась артистка.

Тем временем коллега телеведущей Ксения Бородина отметила, что на самом деле Ольга давно выбрала имя для дочери. Просто на всякий случай решила рассмотреть и другие варианты, резюмировала она.