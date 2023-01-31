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1 час назад

Певица Лариса Долина выбрала имя для дочери Ольги Орловой

Катерина Саломе

Телеведущая Ольга Орлова готовится к рождению второго ребенка. Они с супругом Валерием ждут девочку. В связи с этим светская львица запустила опрос в соцсетях на тему подходящего имени для будущей наследницы.

Долина выбрала имя для дочери Орловой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Своим мнением на этот счет поделилась эстрадная певица Лариса Долина. Она предложила несколько вариантов, которые, по ее мнению, будут хорошо сочетаться с отчеством.

"Ксения Валерьевна, Оксана Валерьевна", — высказалась артистка.

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Тем временем коллега телеведущей Ксения Бородина отметила, что на самом деле Ольга давно выбрала имя для дочери. Просто на всякий случай решила рассмотреть и другие варианты, резюмировала она.

Ранее мы писали о том, что Орлова вспомнила, как проспала Новый год в Антарктиде.

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