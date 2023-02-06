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31 минуту назад

Бейонсе стала абсолютной рекордсменкой «Грэмми»

Мира Маркина

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 65-я церемония вручения главной музыкальной премии «Грэмми». Когда все статуэтки были вручены, стало известно имя артистки, которая получила больше всего наград в этот вечер.

Стало известно имя абсолютного рекордсмена «Грэмми»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно информации, опубликованной телеканалом CNN, абсолютной рекордсменкой по количеству наград стала Бейонсе. Успешная американская певица получила 32 статуэтки за всю свою карьеру.

Таким образом она опередила дирижера сэра Георга Шолти, ныне покойного. Он получил 31 награду Национальной академии искусства и техники грамзаписи США.

Названы лауреаты премии «Золотой Орел»

Первые награды в этот раз вручили артистке во время предварительного шоу – за трек Break My Soul в номинациях «Лучшая танцевальная/электронная запись» и Plastic Off the Sofa «Лучшее исполнение в стиле R&B». Также были высоко отмечены новый альбом – Renaissance, и композиция CUFF IT.

Ранее мы писали о новой Миссис Вселенной.

Звёзды,Георг Шолти,
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