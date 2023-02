Стало известно имя абсолютного рекордсмена «Грэмми»

Первые награды в этот раз вручили артистке во время предварительного шоу – за трек Break My Soul в номинациях «Лучшая танцевальная/электронная запись» и Plastic Off the Sofa «Лучшее исполнение в стиле R&B». Также были высоко отмечены новый альбом – Renaissance, и композиция CUFF IT.