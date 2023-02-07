Как сейчас выглядит дочь Эминема

27-летняя наследница Эминема Хейли держит свою личную жизнь в тайне, но в своих социальных сетях она поделилась радостной новостью о том, что выходит замуж за своего бойфренда Эвана Макклинтока. С будущим мужем она встречается уже около семи лет.

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В детстве Хейли притягивала к себе повышенное внимание СМИ из-за своего звездного отца, который посвятил дочери много песен и снимал ее в своих клипах. После этого девушка перестала делиться подробностями своей жизни в социальных сетях. Однако некоторые вещи все равно проскальзывают в СМИ. О том, чем сейчас занимается единственная родная дочь рэпера — в материале “Рамблера”.

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Две сестры и ранняя медийность

У Хейли есть две сестры, но обе они ей не родные. Самую старшую, Алайну, Эминем удочерил еще в 90-х, она родилась от сестры-близнеца его супруги. Также у него есть вторая приемная дочь, ее зовут Уитни — она дочь супруги Эминема от первого брака. Рэпер начал воспитывать их после того, как его жена Кимберли Скотт попала в реабилитационную клинику.

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Про Хейли поклонники Эминема знают практически все. Он часто упоминал ее в своих песнях, она появляется во многих клипах. Однако популярность сыграла с ней злую шутку. Некоторые рэперы и другие публичные личности упоминали все то, что он писал в своих песнях про Хейли и оскорбляли ее. Поэтому про двух других дочерей поклонники песен не слышали.

Гордый отец

Все свое детство Хейли провела в одном доме с отцом и сводными сестрами в Детройте. Уже в 16 лет она решила съехать в собственный дом, который подарил ей отец. Сама она живет неподалеку от семьи. Дом достался ей в подарок на окончание колледжа. В 2014 году она стала выпускницей школы, а в 2018 получила диплом Мичиганского университета по профессии психолога.

“Я очень горжусь ей, это действительно так. Моя дочь окончила колледж”, — говорил Эминем в одном из интервью.

Когда Хейли училась в школе, она выиграла конкурс красоты. Позже она рассказывала, что отец часто посещал школьные мероприятия и всегда ее поддерживал.

Личная жизнь

Хейли тщательно отгораживает поклонников отца от своей личной жизни. Она практически не дает интервью, редко вкладывает что-то в социальных сетях и отключает комментарии под постами. Поэтому о том, чем живет взрослая Хейли, никто не знает. По стопам отца она не пошла и строить карьеру в шоу-бизнесе не стала. Хейли ведет подкаст, который публикует в своих социальных сетях.

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