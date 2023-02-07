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3 часа назад

Звезды, которые бросили все и стали отшельниками

Мария Каткова

Обычно звезды стараются удержать свою славу до последнего. Они сначала строят карьеру в шоу-бизнесе, а потом становятся владельцами киностудий, продюсерами, запускают бренды одежды и косметики и многое другое. Так они пытаются заработать на своем имени и не быть забытыми.

Звезды, которые бросили все и стали отшельниками
Фото: Кадр из фильма "Звездные войны"Кадр из фильма "Звездные войны"

Однако не все хотят оставаться знаменитыми достаточно долго. Есть несколько примеров того, как знаменитые люди на пике славы становились отшельниками. О них — в материале “Рамблера”.

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Хейден Кристенсен

Канадский актер прославился после того, как снялся в “Звездных войнах” в роли Энакина Скайукера. Несмотря на популярность франшизы, актерскую игру Кристенсена воспринимали неоднозначно и у него даже есть несколько наград “Золотая малина”. После “Звездных войн” он попробовал себя в еще нескольких фильмах, а потом стал отшельником.

С 2010 года он снялся в нескольких эпизодических ролях, за это время он купил ферму, где жил со своей девушкой Рэйчел Билсон и сыном. В 2017 году он расстался с гражданской женой, а с 2020 года вновь начал сниматься в фильмах. Все началось с озвучки, а теперь он вновь играет полноценную роль Дарта Вейдера.

Джек Николсон

Легендарный актер известен своим мастерством, а также тем, что является рекордсменом номинаций на “Оскар”. В его фильмографии более 70 фильмов, три статуэтки “Оскар” и множество слухов, которые до сих пор ходят о его личности. Так, он не раз рассказывал в интервью о своих многочисленных партнершах. Женат он был один раз, а еще у него есть пятеро детей от четырех разных женщин.

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Николсон не снимается в кино с 2010 года. Он завершил карьеру, решив, что заработал достаточно и ему пора на покой. На пенсии он возобновил отношения со своими детьми, съехал из Голливуда и очень редко появляется в светской хроники. Для папарацци поймать его — целая удача.

Александр Михайлов

Кадр из фильма "Формула любви"

Актер прославился после роли в картине “Формула любви”. Одновременно с этим его заметили в фильме “Михайло Ломоносов”. Критики пророчили выпускнику театрального Щукинского учителя большое будущее, но он неожиданно перестал сниматься в кино. Спустя три года он с женой ушел из кино и театра, получил ученую степень в религиоведении и стал отшельником.

С женой они купили дом в селе Гребнево, где супруга актера дирижирует в церковном хоре. Больше на больших экранах и в театре Михайлов не появлялся.

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