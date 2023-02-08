Лолита заявила, что завязала с алкоголем и похудела

Певица Лолита Милявская рассказала, что полностью отказалась от алкоголя. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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Журналисты поинтересовались у звезды, как ей удалось похудеть. Точную цифру певица не назвала, но поделилась своим секретом похудения. Специальных диет она не соблюдала, наблюдалась у эндокринолога и соблюдала все его рекомендации.

Также Милявская заявила, что отказалась от алкоголя. По ее словам, это она сделала очень давно.

Певица пожаловалась, что многие люди пытаются узнать секрет ее похудения, но его нет. По ее словам, ей очень помог врач, который вылечил ее.

"Эндокринолог занималась всем тем, что поломалось"

Также певица отметила, что немаловажно любить себя. Она уверена, что именно это чувство помогло ей быстро восстановиться.