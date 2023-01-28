Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Певица Лолита рассказала, как спустила 146 тысяч долларов на шоу

Мария Кимакович

Певица Лолита Милявская в документальном фильме «Виниры на полку: звезды на мели» вспомнила эпизод из жизни, когда ей фактически нечем было кормить семью. Слова артистки приводит Teleprogramma.pro.

Лолита рассказала, как спустила 146 тысяч долларов на шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Милявская рассказала, что однажды вложила практически все свои сбережения в авторский проект «Шоу разведенной женщины». Окупались вложения, по словам певицы, катастрофически долго. Очень долго не было хороших гонораров.

При этом певице необходимо было как-то кормить семью: дочь и маму, а также выплачивать зарплату няне. Приходилось очень много работать.

Звезды 80-х, которые однажды потеряли все свои деньги

Что касается «Шоу разведенной женщины», то Лолита не могла даже устроить банкет после концерта, как это было принято, из-за отсутствия денег.

В свой авторский проект Лолита вложила 146 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что бывший муж Памелы Андерсон оставит ей 10 миллионов долларов.

Звёзды,Лолита Милявская,Памела Андерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители