Лолита рассказала, как спустила 146 тысяч долларов на шоу

Певица Лолита Милявская в документальном фильме «Виниры на полку: звезды на мели» вспомнила эпизод из жизни, когда ей фактически нечем было кормить семью. Слова артистки приводит Teleprogramma.pro.

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Милявская рассказала, что однажды вложила практически все свои сбережения в авторский проект «Шоу разведенной женщины». Окупались вложения, по словам певицы, катастрофически долго. Очень долго не было хороших гонораров.

При этом певице необходимо было как-то кормить семью: дочь и маму, а также выплачивать зарплату няне. Приходилось очень много работать.

Что касается «Шоу разведенной женщины», то Лолита не могла даже устроить банкет после концерта, как это было принято, из-за отсутствия денег.

В свой авторский проект Лолита вложила 146 тысяч долларов.