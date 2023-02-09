4 скелета в шкафу Анджелины Джоли: что пришлось пережить звезде в юности

Анджелина Джоли – одна из самых известных голливудских звезд, которая является не только блестящей актрисой, но и одной из самых привлекательных женщин в мире. Ей завидуют миллионы людей, но мало кто знает о том, через что пришлось пройти Джоли в юности.

Подробнее о темных страницах из биографии актрисы – в материале "Рамблера".

Селфхарм и анорексия

Джоли была сложным и замкнутым ребенком. В подростковом возрасте она столкнулась с проблемами в семье, из-за чего начала наносить себе увечья. Однажды актриса чуть было не лишила себя жизни, задев важную артерию.

Однако селфхарм – не единственное, из-за чего пострадало тело юной Джоли. Будучи тинейджером, Анджелина решила построить модельную карьеру и начала усиленно худеть. Это привело звезду к анорексии, с которой она долгое время боролась.

Роман с бойфрендом матери

По данным журналиста и биографа Эндрю Мортона, у 16-летний Джоли был короткий, но весьма бурный роман с бойфрендом ее матери. Узнав о случившемся, мать Анджелины была в ярости. Предательство Джоли сильно охладило их отношения, и родственницы прервали общение на несколько лет. Брат Джоли Джеймс также отвернулся от нее после инцидента.

Киллер

Из-за ментальных проблем актрису нередко посещали мысли о суициде. При этом Джоли не решалась покончить с собой самостоятельно, поскольку не хотела причинять боль близким. Тогда Анджелина решила нанять киллера для своего убийства. Однако сделка так и не состоялась: киллер отсрочил исполнение заказа на два месяца, чтобы Джоли могла еще раз все обдумать. За это время актриса пришла в норму и осознала, что не хочет лишаться жизни.

Третья лишняя