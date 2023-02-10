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14 минут назад

Дженнифер Лопес высмеяла мужа за его "счастливое лицо"

Мира Маркина

Не так давно состоялась церемония вручения популярной музыкальной премии "Грэмми", после которой некоторые фотографии с изображением Бена Аффлека стали вирусными в Сети.

Все дело в том, что на большинстве кадров супруг Дженнифер Лопес выглядит максимально грустным. В сети из этих фотографий уже буквально сложили множество мемов. Пользователи шутят, что сопровождение своей супруги на крупное музыкальное мероприятие будто стало для актера пыткой и не принесло ни капли удовольствия, судя по выражению его лица на большинстве кадров с церемонии.

TV CBS

Джей Ло присоединилась к шуткам про Аффлека и опубликовала в своих социальных сетях пост, в котором поделилась с подписчиками трейлером нового фильма с участием супруга и подписала, что невозмутимый взгляд ее мужа – это его "счастливое лицо".

Лопес могла умереть на съемках "Моей пиратской свадьбы"

Ранее "Рамблер" рассказывал, как праздничный образ Дженнифер Лопес раскритиковали в соцсетях.

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