Дженнифер Лопес высмеяла мужа за его "счастливое лицо"

Не так давно состоялась церемония вручения популярной музыкальной премии "Грэмми", после которой некоторые фотографии с изображением Бена Аффлека стали вирусными в Сети.

Все дело в том, что на большинстве кадров супруг Дженнифер Лопес выглядит максимально грустным. В сети из этих фотографий уже буквально сложили множество мемов. Пользователи шутят, что сопровождение своей супруги на крупное музыкальное мероприятие будто стало для актера пыткой и не принесло ни капли удовольствия, судя по выражению его лица на большинстве кадров с церемонии.