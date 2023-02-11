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19 минут назад

Сваха Роза Сябитова рассказала об интиме с близким другом

Мира Маркина

Сваха, ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова по договоренности занимается интимом с близким другом. Об этом она рассказала в подкасте "Недудь" на "Новом радио".

Сваха Сябитова рассказала об интиме с близким другом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У телеведущей есть знакомый, с которым они много лет близко общаются, видятся на праздники и обсуждают интересные обоим темы по телефону. Кроме того, они регулярно "по-дружески" занимаются сексом. На ее взгляд, подобные отношения — обдуманное решение взрослых людей:

"Почему по-дружески это не сделать, если обоим хочется тряхнуть стариной?"

Роза Сябитова дважды была замужем. Ее первый избранник умер от от инфаркта, а со второй стал прибегать к домашнему насилию. Последние 12 лет телеведущая свободна и сконцентрирована на саморазвитии.

Роза Сябитова поделилась главным секретом удачного замужества

Ранее Роза Сябитова рассказала об алкоголизме родителей.

Звёзды,Роза Сябитова,
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