Сваха Сябитова рассказала об интиме с близким другом

Сваха, ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова по договоренности занимается интимом с близким другом. Об этом она рассказала в подкасте "Недудь" на "Новом радио".

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У телеведущей есть знакомый, с которым они много лет близко общаются, видятся на праздники и обсуждают интересные обоим темы по телефону. Кроме того, они регулярно "по-дружески" занимаются сексом. На ее взгляд, подобные отношения — обдуманное решение взрослых людей:

"Почему по-дружески это не сделать, если обоим хочется тряхнуть стариной?"

Роза Сябитова дважды была замужем. Ее первый избранник умер от от инфаркта, а со второй стал прибегать к домашнему насилию. Последние 12 лет телеведущая свободна и сконцентрирована на саморазвитии.