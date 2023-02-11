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8 минут назад

Дочь актрисы Умы Турман появилась на обложке модного журнала

Мира Маркина

Майя Хоук, дочь актрисы Умы Турман, появилась на обложке журнала D la Repubblica. Фотографии издание опубликовало в официальном аккаунте в социальных сетях.

Дочь Умы Турман появилась на обложке модного журнала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Майя Хоук стала героиней нового выпуска модного журнала и предстала в нем в объективе фотографа Грегори Харриса. Майя примерила образ от Prada: зеленую футболку и лиловую юбку с разрезом. На снимке, который издание выбрало для обложки, героиня позирует в кресле.

Майя Хоук выпустила первый музыкальный альбом Blush в 2020 году, а через два года представила пластинку Moss. Помимо этого, она работает актрисой. Ее дебют состоялся в мини-сериале "Маленькие женщины" 2017 года, затем снималась в фильме "Однажды в... Голливуде" и других картинах.

d magazine/Грегори Харрис

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