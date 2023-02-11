Дочь Умы Турман появилась на обложке модного журнала

Майя Хоук стала героиней нового выпуска модного журнала и предстала в нем в объективе фотографа Грегори Харриса. Майя примерила образ от Prada: зеленую футболку и лиловую юбку с разрезом. На снимке, который издание выбрало для обложки, героиня позирует в кресле.

Майя Хоук выпустила первый музыкальный альбом Blush в 2020 году, а через два года представила пластинку Moss. Помимо этого, она работает актрисой. Ее дебют состоялся в мини-сериале "Маленькие женщины" 2017 года, затем снималась в фильме "Однажды в... Голливуде" и других картинах.