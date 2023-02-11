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1 час назад

Беременная звезда Comedy Woman Надежда Ангарская вышла замуж

Мира Маркина

40-летняя юмористка Надежда Ангарская вышла замуж за 35-летнего футболиста Николая Федчука и сообщила об этом в личном блоге. Молодожены готовятся стать родителями.

Артистка разместила в соцсетях видео, в котором вместе с женихом угощает гостей праздничным тортом. А в одной из публикаций написала:

"Теперь никто не сможет назвать меня разведенкой с прицепом. Теперь я замужняя разведенка с прицепом".

Надежда Ангарская познакомилась с Николаем Федчуком несколько лет назад в футбольном клубе, куда привела сына. 8 февраля они поженились, устроив небольшой семейный праздник.

Известные звездные женщины, которые никогда не были замужем

Ранее эксперт рассказала, что мешает женщинам выйти замуж.

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