40-летняя юмористка Надежда Ангарская вышла замуж за 35-летнего футболиста Николая Федчука и сообщила об этом в личном блоге. Молодожены готовятся стать родителями.

Артистка разместила в соцсетях видео, в котором вместе с женихом угощает гостей праздничным тортом. А в одной из публикаций написала:

"Теперь никто не сможет назвать меня разведенкой с прицепом. Теперь я замужняя разведенка с прицепом".

Надежда Ангарская познакомилась с Николаем Федчуком несколько лет назад в футбольном клубе, куда привела сына. 8 февраля они поженились, устроив небольшой семейный праздник.