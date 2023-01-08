Эксперт раскрыла, что мешает женщинам выйти замуж на самом деле

Зачастую женщине мешают выйти замуж психологические установки. Самые распространенные из них перечислила психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

Мысли по принципу "никогда не выйду замуж" и "одной лучше", по мнению специалиста, часто бывают бессознательными установками. Как считает эксперт, их непросто проработать самостоятельно. Ее слова приводит "Мослента".

Вторая негативная установка это проблемы с внешним видом и здоровьем.

Также проблемой специалист назвала эмансипированность современных женщин. Зачастую мужчины не знают, как себя вести рядом с такой спутницей, поэтому, если отношения и случаются, то до брака все же не доводят.

Среди других причин психолог перечислила наличие детей от предыдущих отношений и стереотипы среди мужчин о том, что после 30 лет женщина становится скучной.

«Как ни крути и сколько не прокачивай психику у самых модных коучей, иногда нужно помнить еще одну народную мудрость — "всему свое время"», — отметила специалист.