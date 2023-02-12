Бывшая жена Безрукова назвала истинную причину развода

Ирина и Сергей Безруковы прожили в счастливом браке 15 лет. Их разрыв стал для актрисы трагедийным. В беседе с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» она раскрыла истиную причину ухода супруга.

Сама Безрукова называет себя идеальной женой. По ее словам, она очень трепетно относилась к Сергею, заботилась о нем: рубашки гладила, ужины готовила, ботинки чистила. Она призналась, что планировала прожить бок о бок с мужем до конца жизни.

«Нумерологи, астрологи говорили, что идеальней пары быть не могло. Я была всем тылом женским», – поделилась Безрукова.

Ирина отметила, что до сих пор считает время, проведенное с бывшим мужем, прекрасным. Несмотря на всю боль, она приняла и простила Сергея.