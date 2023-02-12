Бывшая жена Безрукова назвала истинную причину развода

Ирина и Сергей Безруковы прожили в счастливом браке 15 лет. Их разрыв стал для актрисы трагедийным. В беседе с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» она раскрыла истиную причину ухода супруга.
Сама Безрукова называет себя идеальной женой. По ее словам, она очень трепетно относилась к Сергею, заботилась о нем: рубашки гладила, ужины готовила, ботинки чистила. Она призналась, что планировала прожить бок о бок с мужем до конца жизни.
«Нумерологи, астрологи говорили, что идеальней пары быть не могло. Я была всем тылом женским», – поделилась Безрукова.
Ирина отметила, что до сих пор считает время, проведенное с бывшим мужем, прекрасным. Несмотря на всю боль, она приняла и простила Сергея.
«Если молодой мужчина вдруг понял, что в другом месте его сердце. Что я должна сделать? Приковать его наручниками? И как бы мне не было больно, я просто это могу понять», – резюмировала она.
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