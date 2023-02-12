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3 часа назад

Актриса Ирина Безрукова рассказала, как работает под руководством бывшего мужа

Мира Маркина

Бывшая жена Сергея Безрукова Ирина служит в Московском Губернском театре под его руководством, но практически не видится с бывшим мужем. Об этом актриса рассказала в шоу "Секрет на миллион".

Безрукова рассказала, как работает с бывшим мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сергей Безруков — художественный руководитель Московского Губернского театра. По словам его бывшей жены, он постоянно в разъездах и его тяжело встретить в коридорах театра. Несмотря на то что Ирина Безрукова играет в одном из спектаклей, на работе с бывшим мужем она пересекается крайне редко.

"Очень часто бывает так, что когда я играю в театре, его даже в здании нет", — рассказала Ирина.

Ирина Безрукова вспомнила, как возлюбленный ради нее лез по водосточной трубе

Ранее Ирина Безрукова рассказала, из-за чего на самом деле они с Сергеем развелись.

Звёзды,Ирина Безрукова,
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