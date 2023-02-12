Безрукова рассказала, как работает с бывшим мужем

Бывшая жена Сергея Безрукова Ирина служит в Московском Губернском театре под его руководством, но практически не видится с бывшим мужем. Об этом актриса рассказала в шоу "Секрет на миллион".

Сергей Безруков — художественный руководитель Московского Губернского театра. По словам его бывшей жены, он постоянно в разъездах и его тяжело встретить в коридорах театра. Несмотря на то что Ирина Безрукова играет в одном из спектаклей, на работе с бывшим мужем она пересекается крайне редко.