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1 час назад

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о мужчине своей мечты

Мира Маркина

Актриса Эвелина Бледанс живет с мужчиной своей мечты и считает, что ни одна девушка не сможет пройти мимо него. Об этом она рассказала в программе "Однажды…" на НТВ.

Эвелина Бледанс рассказала о мужчине своей мечты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эвелина рассказала, что она в отношениях со своим избранником уже пять лет и поженятся, как только она придумает яркую свадьбу "с блеском, шиком". Бледанс без ума от своего возлюбленного:

"Он красавчик. Он нереальный. Это мужчина моей мечты. <...> А как он одевается! А какой он всегда изысканный, Боже! Я не буду его никому показывать".

Бледанс мало говорит о своем мужчине: иногда упоминает в постах в социальных сетях или в общении с прессой. Ни имени, ни возраста она не озвучивала.

Телеведущая Дана Борисова призналась, как долго у нее не было мужчины

Эвелина была замужем три раза. Когда актриса развелась последний раз, то долго не появлялась на публике с мужчинами и не афишировала романтические отношения.

Ранее Настасья Самбурская рассказала, почему скрывает своего мужчину.

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