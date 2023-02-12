Эвелина Бледанс рассказала о мужчине своей мечты

Актриса Эвелина Бледанс живет с мужчиной своей мечты и считает, что ни одна девушка не сможет пройти мимо него. Об этом она рассказала в программе "Однажды…" на НТВ.

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Эвелина рассказала, что она в отношениях со своим избранником уже пять лет и поженятся, как только она придумает яркую свадьбу "с блеском, шиком". Бледанс без ума от своего возлюбленного:

"Он красавчик. Он нереальный. Это мужчина моей мечты. <...> А как он одевается! А какой он всегда изысканный, Боже! Я не буду его никому показывать".

Бледанс мало говорит о своем мужчине: иногда упоминает в постах в социальных сетях или в общении с прессой. Ни имени, ни возраста она не озвучивала.