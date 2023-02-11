Самбурская рассказала, почему скрывает своего мужчину

Актриса Настасья Самбурская не торопится показывать лицо своего мужчины на совместных фотографиях. От фанатов знаменитой телеведущей поступает много вопросов, почему она никогда не публикует видео и снимки, на которых видно героя ее нового романа.

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Самбурская ответила лаконично и решительно, объяснив свою однозначную позицию в соцсетях:

"Мне кажется, лучше вообще не выкладывать".

Она пояснила, что еще не известно, как будут складываться отношения, может, впереди будут ссоры и расставание, а отвечать на вопросы, куда подевался ее новый мужчина, ей совсем не хочется.

В настоящее время Самбурская не распространяется о своей личной жизни. Известно лишь, что сейчас она находится в разводе.