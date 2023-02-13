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47 минут назад

Алексей Панин вышел на связь с фанатами после слухов о его смерти

Слово и Дело

Слухи о смерти актера Алексея Панина оказались ложными. Звезда российского кинематографа пообщался с поклонниками и поразмышлял на тему, кто может стоять на этим.

Панин вышел на связь после слухов о его смерти
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Согласно распространенной информации, «тело» Панина было найдено на Мальдивах. В Сети сразу же начали обсуждать не достоверность факта, а как именно это произошло. Кто-то даже решил, что на Панина было совершено преднамеренное покушение.

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«Новый треш. Сначала были собаки, потом информация о том, что я бомжую на помойке, теперь это», — написал Панин в Telegram-канале.

Актер добавил, что с ним все в порядке, а запланированные спектакли и интервью обязательно состоятся. Кроме того, Панин пообещал приехать в США на концерт группы «Би-2».

Звёзды,Алексей Панин,
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