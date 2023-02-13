Панин вышел на связь после слухов о его смерти

Слухи о смерти актера Алексея Панина оказались ложными. Звезда российского кинематографа пообщался с поклонниками и поразмышлял на тему, кто может стоять на этим.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Согласно распространенной информации, «тело» Панина было найдено на Мальдивах. В Сети сразу же начали обсуждать не достоверность факта, а как именно это произошло. Кто-то даже решил, что на Панина было совершено преднамеренное покушение.

«Новый треш. Сначала были собаки, потом информация о том, что я бомжую на помойке, теперь это», — написал Панин в Telegram-канале.