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1 час назад

Певица Рианна станет матерью во второй раз

Мира Маркина

Барбадосская певица Рианна по традиции выступила в шоу Суперкубка. Однако взгляд большинства зрителей приковал не только зажигательный номер, а округлившийся живот артистки.

Выступление Рианны на шоу Суперкубка вызвало споры в сети
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рианна для выступления в халфтайме матча выбрала красный костюм с облегающим боди.

Пока в соцсетях зрители шоу гадали, беременна ли артистка, поспело официальное подтверждение от ее представителя. Рианна вновь станет мамой.

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Напомним, певица родила первенца 13 мая 2023 года в одной из клиник Лос-Анджелеса. Отец ребенка – рэпер A$AP Rocky.

Ранее мы рассказывали, за что высмеяли Кендалл Дженнер.

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