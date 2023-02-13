Выступление Рианны на шоу Суперкубка вызвало споры в сети

Барбадосская певица Рианна по традиции выступила в шоу Суперкубка. Однако взгляд большинства зрителей приковал не только зажигательный номер, а округлившийся живот артистки.

Рианна для выступления в халфтайме матча выбрала красный костюм с облегающим боди.

Пока в соцсетях зрители шоу гадали, беременна ли артистка, поспело официальное подтверждение от ее представителя. Рианна вновь станет мамой.

Напомним, певица родила первенца 13 мая 2023 года в одной из клиник Лос-Анджелеса. Отец ребенка – рэпер A$AP Rocky.